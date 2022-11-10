Суд назначил ограничение свободы сибиряку за использование защищённого мессенджера

Октябрьский районный суд Томска приговорил к трём годам ограничения свободы местного жителя за использование «защищённого мессенджера» Vipole. РИА Новости сообщает, что он определил её как вредоносную программу.

Как объяснили в суде, молодой человек скачал программу, которая не позволяет однозначно идентифицировать пользователя интернета и его сетевую активность и предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдера, и использовал с 2018 по 2020 год.

В тексте приговора уточняется, что речь идёт о «вредоносной компьютерной программе Vipole», которая в интернете позиционируется как «защищённый мессенджер, использующий стойкие технологии шифрования для надёжной защиты вашей конфиденциальности, коммуникаций и файлов от несанкционированного доступа или попытки перехвата данных».

По данным суда, молодой человек свою вину полностью признал и в ходе предварительного следствия заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, что и было сделано. Теперь в течение трёх лет молодому человеку нельзя выезжать за пределы Томска и менять место жительства.