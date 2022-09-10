Трех человек спасли из пожара в барнаульской многоэтажке

Пожар произошел в четырехэтажном доме по улице Интернациональной в Барнауле. О происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

Огонь разгорелся в квартире на втором этаже. Пожарные эвакуировали из дома трех человек.

«Открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 30 кв.м. Звеньями ГДЗС спасены 3 человека. Причина пожара устанавливается. В тушении пожаров были задействованы 25 человек личного состава, 7 единиц техники», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске во время пожара погибли два человека. Еще один мужчина получил серьезные ожоги.