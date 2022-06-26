Трехэтажный частный дом загорелся в Барнауле

На улице Червонной произошёл пожар в частном доме. На месте происшествия работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительной информации площадь пожара составляет порядка 150 кв. м. Для ликвидации привлечены силы и средства барнаульского гарнизона — 25 человек личного состава, 7 автоцистерн, в условиях задымления и высокой температуры работает 5 звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших нет.