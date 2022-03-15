Три человека разбились насмерть в «блаблакаре», который ехал из Республики Алтай

Утром 15 марта «блаблакар», ехавший из Республики Алтай, попал в ДТП на улице Большевистской в Новосибирске. Минивэн Toyota Ipsum залетел под прицеп КамАЗа, погибли три человека, ещё три пострадали, сообщают «Новости Горного Алтая».

В ДТП погибли двое мужчин (1988 года и 1968 годов рождения) и женщина 1960 года рождения. Травмы получили ещё три человека — водитель и две женщины. Их удалось вытащить из заблокированного минивэна только при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Только одна пассажирка самостоятельно смогла выбраться из автомобиля.

Пострадавших передали бригадам врачей скорой помощи. Они находятся в тяжёлом состоянии.