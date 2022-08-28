Туристка из Омской области упала в горах Алтая и улетела на вертолёте в больницу

В Республике Алтай эвакуировали травмированную туристку с Нижнего Шавлинского озера, пишут «Новости Горного Алтая».

Сообщение о необходимости вывезти пострадавшую сотрудники МЧС получили 26 августа в 14:30.

33-летняя жительница города Тюкалинска Омской области при падении получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и не могла идти самостоятельно.

За женщиной вылетел вертолёт Ми-8 с двумя врачами Центра медицины катастроф. В 20:00 её доставили в Горно-Алтайск, где госпитализировали.

Отмечается, что туристка находилась в незарегистрированной группе.

Ранее в Республике Алтай упал с кедра и получил многочисленные переломы 19-летний житель Киргизии.