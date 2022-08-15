Угнать за 60 секунд. На Алтае парень совершил четыре преступления за ночь

В Алтайском крае задержали 18-летнего рецидивиста, сообщает региональное МВД.

«Накануне поздно вечером молодой человек в селе Майорка с территории частного дома угнал мотоцикл Racer. На нём он приехал в село Берёзовка, где транспорт заглох. Рядом он увидел припаркованный автомобиль ВАЗ-2107. Он заметил, что машина открыта, ключи находятся в салоне. Через несколько метров двигатель заглох», — рассказали в ведомстве.

Поблизости сельчанин заметил автомобиль Lexus. Он разбил стекло, проник в салон и попытался завести двигатель, но не смог этого сделать.

На другой усадьбе парень заметил мотоцикл Racer Panther, который смог завести. На нём он вернулся в своё село и спрятал байк, чтобы потом продать.

В отношении молодого человека возбудили четыре уголовных дела: два — за угон, одно — за покушение на угон и ещё одно — за кражу. Отмечается, что в 2022 году парня уже судили за кражу.