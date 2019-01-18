Умерла известная красноярская путешественница Баба Лена

Елена Ерхова, известная широкой публике как Баба Лена, скончалась в онкологической больнице в Красноярске, сообщает "ТВК" со ссылкой на родственников пенсионерки.

В конце прошлого года появилась информация, что 91-летнюю путешественницу доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У нее диагностировали рак в четвертой стадии.

Напомним, Елена Ерхова стала знаменита благодаря своей страсти к путешествиям. В 83 года она впервые отправилась за пределы России и с тех пор успела посетить 20 стран. В их числе Вьетнам, Германия, Польша, Турция и Чехия.

Примечательно, что в прошлом году пожилая, но неутомимая женщина побывала и в Алтайском крае. Ее выбор пал на Белокуриху, где Баба Лена поправляла здоровье.