В 2022 году в Алтайском крае снизилось число ДТП с пострадавшими

Алтайский край занял 41 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах в первой половине 2022 года. Для оценки ситуации эксперты РИА Новости посчитали количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспортных средств в каждом из регионов РФ — в Алтайском крае значение составило 99,6.

Отмечается, что по сравнению с январем-июнем 2021 года в Алтайском крае произошло на 4,1% меньше ДТП с пострадавшими.

Соседняя Республика Алтай вошла в список антилидеров рейтинга — в Горном Алтае насчитали 153,9 аварий с пострадавшими на 100 тысяч транспортных средств. Прирост составил 17,5%. Еще хуже ситуация оказалась в Карачаево-Черкессии (157,4), Амурской области (164) и Тыве (240).

В лидерах списка оказались Чечня (15,6), ЯНАО (44,2) и Томская область (46,5).