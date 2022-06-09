В Алтайском крае больше двух недель назад пропал 14-летний подросток
Его местонахождение неизвестно с 24 мая
9 июня 2022, 09:15, Никита Черников
Фото: vk.com/la_altay
Волонтёры алтайского поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 14-летнего жителя Бийска. 24 мая подросток ушёл из дома и не вернулся, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мальчика составляет 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Во что был одет на момент исчезновения — неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 либо 112.
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