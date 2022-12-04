В Алтайском крае мужчина с угрозой насилием ограбил свою собутыльницу

Жительница села Малахово Косихинского района обратилась в полицию с заявлением об ограблении. О случившемся рассказали в региональном главке МВД.

Сельчанка распивала спиртное вместе со своим знакомым, а когда она отвлеклась, мужчина достал её кошелёк.

«После просьбы положить его на место, знакомый оттолкнул её и покинул помещение. Женщина последовала за ним. На улице он выронил кошелёк, но успел вытащить из него пять тысяч рублей одной купюрой», — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина пояснил, что 500 рублей он успел потратить на выпивку, а 4300 рублей правоохранители вернули женщине.