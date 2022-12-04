В Алтайском крае мужчина с угрозой насилием ограбил свою собутыльницу
Из украденных денег он успел потратить часть на то, чтобы купить себе ещё выпивки
4 декабря 2022, 18:21, Илья Звягинцев
Жительница села Малахово Косихинского района обратилась в полицию с заявлением об ограблении. О случившемся рассказали в региональном главке МВД.
Сельчанка распивала спиртное вместе со своим знакомым, а когда она отвлеклась, мужчина достал её кошелёк.
«После просьбы положить его на место, знакомый оттолкнул её и покинул помещение. Женщина последовала за ним. На улице он выронил кошелёк, но успел вытащить из него пять тысяч рублей одной купюрой», — сказано в сообщении.
Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина пояснил, что 500 рублей он успел потратить на выпивку, а 4300 рублей правоохранители вернули женщине.
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