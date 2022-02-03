В Алтайском крае поезд переехал мужчину, который не реагировал на сигналы машиниста

В Алтайском крае поезд переехал 50-летнего мужчину, который переходил пути и не реагировал на сигналы машиниста, сообщает “Толк”.

Пешеход не замечал ни звуковые, ни световые сигналы водителя поезда и продолжал движение по рельсам. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас в обстоятельствах гибели разбираются в дежурной части линейного управления МВД по Алтайскому краю. Следственная группа выясняет детали произошедшего.