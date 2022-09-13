В Алтайском крае Следком подозревает судью в совершении убийства

Следственный комитет хочет преследовать мирового судью из Бийска по части 1 статьи 105 — «Умышленное убийство». Для возбуждения уголовного дела в отношении судьи необходимо, чтобы Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела представление по этому поводу главы СКР Александра Бастрыкина.

По данным портала «Право.ru», речь идёт о мировом судье Евгении Васюкове. Данных о самом преступлении, в котором подозревается этот человек, в сообщении нет. Amic.ru попросил прокомментировать эту информацию официального представителя краевого СУ СК Людмилу Рязанцеву, но та рассказала, что о таком представлении главы СКР им уже известно, однако дело находится на федеральном уровне и местное Следственное управление Следкома пока не может ничего сообщить по этому поводу.

Как возбуждают уголовное дело в отношении судей?

Решение о возбуждении уголовного дела «...в отношении [...] мирового судьи — председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации», сообщается в пункте 4 статьи 448 УПК РФ.

По какой статье подозревается бийский судья?

Часть 1 статьи 105 — «Убийство», то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, что ранее на Алтае рецидивисты избили полицейского, который пытался их задержать.