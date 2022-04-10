В Алтайском крае за первые три месяца 2022 года пропали 83 человека
Найти живыми из них удалось лишь 64
10 апреля 2022, 17:34
В Алтайском крае за первые три месяца 2022 года (январь, февраль, март) пропали 83 человека. Об этом сообщает «Лиза Алерт».
Среди них большинство нашли живыми — это 64 человека. Еще девять человек погибли. Четыре заявки на поиски считаются неподтвержденными. Остальных шесть человек до сих пор не нашли и продолжают вести поиски.
Больше всего пропали в марте — 29 человек. Среди пропавших в марте трое по-прежнему не найдены, их поиски продолжаются.
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