В Алтайском крае за первые три месяца 2022 года пропали 83 человека

В Алтайском крае за первые три месяца 2022 года (январь, февраль, март) пропали 83 человека. Об этом сообщает «Лиза Алерт».

Среди них большинство нашли живыми — это 64 человека. Еще девять человек погибли. Четыре заявки на поиски считаются неподтвержденными. Остальных шесть человек до сих пор не нашли и продолжают вести поиски.

Больше всего пропали в марте — 29 человек. Среди пропавших в марте трое по-прежнему не найдены, их поиски продолжаются.