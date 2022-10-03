В Барнауле хулиган залез по решётке и пинками разбил окно в девятиэтажке

Хозяйка квартиры ищет людей, которым в последнее время, так же как и ей, могли разбить окно

3 октября 2022, 16:41, Илья Звягинцев

В Барнауле неизвестный разбил окно в девятиэтажке и скрылся. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Инцидент произошёл в многоэтажке по адресу Георгия Исакова, 232. Хулиган забрался наверх по решётке и пинками разбил окно в квартире. Хозяйка жилплощади рассказала, что как только она подошла к окну, злоумышленник скрылся.

Сейчас горожанка ищет людей, которым могли аналогичным образом разбивать окна в квартирах. Вместе с ними женщина хочет написать заявление в полицию.

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