В Барнауле хулиган залез по решётке и пинками разбил окно в девятиэтажке

В Барнауле неизвестный разбил окно в девятиэтажке и скрылся. Об этом рассказали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

Инцидент произошёл в многоэтажке по адресу Георгия Исакова, 232. Хулиган забрался наверх по решётке и пинками разбил окно в квартире. Хозяйка жилплощади рассказала, что как только она подошла к окну, злоумышленник скрылся.

Сейчас горожанка ищет людей, которым могли аналогичным образом разбивать окна в квартирах. Вместе с ними женщина хочет написать заявление в полицию.