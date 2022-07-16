В Барнауле молодой человек умер при загадочных обстоятельствах

В Барнауле ищут свиделей загадочной смерти молодого человека. Пост об этом опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Тело 34-летнего мужчины обнаружили в одном из заброшенных после пожара домов на улице Автотранспортной.

«В справке о смерти говорится, что он умер от отравления неустановленным веществом. Алкоголем он не злоупотреблял, в употреблении наркотиков замечен не был», — рассказали родственники погибшего.

Люди в социальных сетях ищут возможных свидетелей, которые могут пролить свет на обстоятельства смерти молодого человека.