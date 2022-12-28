В Барнауле подросток заплевал камеру видеонаблюдения в лифте и извинился за содеянное после поимки

Молодые люди намусорили в кабине в одном из домов по улице Бабуркина

28 декабря 2022, 17:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В одном из домов на улице Бабуркина в Барнауле подростки намусорили в лифте. Как сообщает паблик «Подслушано Барнаул», личность одного из погромщиков была установлена благодаря записи с камеры, в которую он активно плевал.

Согласно опубликованным кадрам, молодой человек плевал в объектив, пока он полностью не «замылился». В это время в кабине вместе с ним находились по меньшей мере еще двое подростков.

Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», несовершеннолетний уже успел извиниться и прибраться в лифте. Он записал видеоролик, на котором извиняется за содеянное.