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В Барнауле подросток заплевал камеру видеонаблюдения в лифте и извинился за содеянное после поимки

Молодые люди намусорили в кабине в одном из домов по улице Бабуркина

28 декабря 2022, 17:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В одном из домов на улице Бабуркина в Барнауле подростки намусорили в лифте. Как сообщает паблик «Подслушано Барнаул», личность одного из погромщиков была установлена благодаря записи с камеры, в которую он активно плевал.

Согласно опубликованным кадрам, молодой человек плевал в объектив, пока он полностью не «замылился». В это время в кабине вместе с ним находились по меньшей мере еще двое подростков.

Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», несовершеннолетний уже успел извиниться и прибраться в лифте. Он записал видеоролик, на котором извиняется за содеянное.

Комментарии 10

  • Вот это подарок мусарам к Новому году И опера палки срубили И ОДНщицы постановку на учёт перевыполнили...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну надо же было профилактически его избить до беспамятства
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ага, головой об энту камеру. Что бы забыл, как это плеваться в камеру. Народ то всё видит. И этого никогда не простит, пока не изобъёт до беспамятства...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Всего лишь пара другая месяцев уборки лифтов и подъездов навсегда отобьёт желание плевать
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Толчки мыть на год, зубной щеткой и ручками. Шелковый будет, в мозгах сразу просветление наступит.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • фу. мерзость какая
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Бабуркина - это где? Это вообще Барнаул? Ну достали эти орки с окраин. Живите уже там у себя за железнодорожным занавесом)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну ты показал очень хорошо уровень своей тупости, ты даже в улицах города не ориентируешься. Сиди в своем колхозе и в город не лезь и не вякай в городских форумах, тут городские жители общаются, тебе тут не место, убогому колхозану
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Бабуркина - это где? --- А Вы с Гуськова или с Христенко?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну ты показал очень хорошо уровень своей тупости, ты даже в улицах города не ориентируешься. Сиди в своем колхозе и в город не лезь и не вякай в городских форумах, тут городские жители общаются, тебе тут не место, убогому колхозану 4 минуты назад, ГостьОтветить **** Это ты мне попыталось ответить, животное с выселок) А я не стану тебя унижать. Возможно у тебя уровень жизни такой, что только на выселках можешь себе позволить) возможно запросы у тебя дешманские и тебе норм в иппенях жить. Фиг тебя знает) ты же алень, а я олоневодством никогда не занимался) тебе если скучно будет - ты свой адрес напиши, приеду - поздравлю, ну с каким-нибудь праздником точно)
    29 декабря, Гость   Ответить
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