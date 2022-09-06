В Барнауле порезали девушку из-за ссоры двух школьников

Конфликт родителей из-за ссоры двух школьников в первые учебные дни закончился поножовщиной. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, 2 сентября дочь 50-летнего барнаульца вернулась домой из школы и рассказала о ссоре с одноклассником.

Мужчина решил вступиться за своего ребёнка и написал отцу обидчика в родительском чате. После конфликта в Сети он решил лично встретиться с барнаульцем и «забил стрелку» возле одного из домов на улице Матросова. С собой на разборки он взял нож.

На место отец мальчика пришёл вместе со своей 30-летней сожительницей. В ходе конфликта «защитник» нанёс ей ножевое ранение.

Отмечается, что рана оказалась не смертельной. Мужчину задержали, и он уже признал свою вину, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.