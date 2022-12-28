В Барнауле выкинули новогоднюю ёлку прямо из окна на припаркованную машину

Инцидент случился на улице Веры Кащеевой

28 декабря 2022, 13:30, Никита Черников

Новый год ещё не наступил, а барнаульцы уже начинают избавляться от праздничных ёлок.

Житель одной из многоэтажек по улице Веры Кащеевой выкинул праздничное дерево прямо из окна на припаркованную машину, сообщается в паблике «В курсе 22».

«На Кащеевой празднику уже не рады! И хозяин машины теперь тоже не рад такому сюрпризу», — сказано в публикации.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что после Нового года горожане смогут сдать праздничные ёлки на переработку.