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В Барнауле выкинули новогоднюю ёлку прямо из окна на припаркованную машину

Инцидент случился на улице Веры Кащеевой

28 декабря 2022, 13:30, Никита Черников

Новый год ещё не наступил, а барнаульцы уже начинают избавляться от праздничных ёлок.

Житель одной из многоэтажек по улице Веры Кащеевой выкинул праздничное дерево прямо из окна на припаркованную машину, сообщается в паблике «В курсе 22».

«На Кащеевой празднику уже не рады! И хозяин машины теперь тоже не рад такому сюрпризу», — сказано в публикации.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что после Нового года горожане смогут сдать праздничные ёлки на переработку.

Комментарии 24

  • Парковка ближе 5 метров от жилых домов запрещена, если паркуется 10 и более авто то парковка не ближе 10 метров, страховка на елочку не распространяется, если не каска. А за парковку Административный штраф и эвакуация на штраф стоянку. И зуцаем Административные право нарушеия.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Это он прошлогоднюю наверное выкинул, понял, что до сдачи на утилизацию она не достоит)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Народ ещё жалуется на плохую жизнь) Просто так вот выкинули 1500р.)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • а чо выкинули то? кривая была как на врз или полуголая как в заринске?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, из дворовых территорий эвакуация не производится! Учи матчасть!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Парковка ближе 5 метров от жилых домов запрещена === Это по какому документу интересно?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Просто так вот выкинули 1500р.) --- А может и все 4000 - 5000)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, кривая была как на врз или - прошлогодняшняя лысая
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Инцидент случился на улице Веры Кащеевой === Банальная ситуация для этого района, муж с женой (ну или сожитель с сожительницей) поругались (возможно как раз по поводу этой несчастной елки, мол женщине не понравилось какую елку мужик притащил), мужик психанул и выкинул елку. Вполне возможный вариант развития событий.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Все дворовые проезды предназначены только для погрузочно - разгрузочных работ. Оставление автомобилей во дворах многоэтажек на ночь запрещено. Есть решение КАС, но на практике его не применяют. Эвакуация со дворов разрешена и возможна , особенно в ночное время, согласно решению КАС. И опять все теже санитарные и строительные нормы .
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не переживайте, я подобрал. Жене сказал, что купил
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласно решению КАС. И опять все теже санитарные и строительные нормы . === Конкретнее можно? Полное наименование, номер, дата и пункты статей всех этик решений, норм и т.д., пожалуйста.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Строгость законов в России нивилируются их не исполнением.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Просто сигналку на своей машине проверил на чувствительность удара. У меня знакомый подаренные ему ручные противоударные часы проверил ударом кувалды. Так что версия вполне может быть
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Гость, из дворовых территорий эвакуация не производится! Учи матчасть!" В Казань заезжай и брось машину во дворе. Через полчаса ее не будет, поедешь забирать с штрафстояники на Амая Кутуя.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у вас интернет отключили? Oкoлoдoмoвaя cтoянкa дoлжнa нaxoдитcя минимyм в 10 мeтpax oт вxoдoв и oкoн жилoгo здaния. Чeм бoльшe мaшинoмecт, тeм бoльшe paccтoяниe. 11-50 мecт — 15 мeтpoв. 51-100 мecт — 25 мeтpoв. 101-300 мecт — 35 мeтpoв. бoлee 300 мecт — 50 мeтpoв.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Полное наименование, номер, дата и пункты статей всех этик решений, норм и т.д., пожалуйста." ---- Гость, всё для тебя: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) “О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 109); ст 12.28 КоАП; Федеральный закон 218-ФЗ о приватизации парковочных мест; 17 пункт Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 “О Правилах дорожного движения”.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • явно метился в мусорный бак! просто ветром снесло в полёте)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Кто празднику рад тот накануне пьян. Скорее всего начали заранее, ну и дебош, не факт, что мужик выкинул, дамы тоже разные бывают, так что, нужно обходить соседей с опросом на счет гулянки или скандала. А автовладельца очень жаль, офигенный подарок на НГ. Давайте в НГ будем уважать друг друга и не будем свиньями, как бы год кролика?)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • может просто уронили
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ... Вполне возможный вариант развития событий... - Пожалуй и единственный. Не удивился, если бы за елкой из окна вылетела жена (или сожительница).
    28 декабря, Гость   Ответить
  • После 14января во дворах жоповозку лучше не пристраивать
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Расстояние не распространяется на гостевые парковки, и парковки в домах построенных при СССР, есть устоявшиеся дела в суде Индустриального района.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще не важны ваши все эти метры, если найдет кто выкинул, ущерб оплатят, как миленькие. А доказать в данном случае грубую неосторожность самого владельца авто невозможно, если только прямо не было указано и не стоял знак, что остановка и стоянка запрещена. Так что все Ваши нормативные акты прошлого века, суд отметет, есть ст.15 и 1064 ГК РФ, вот по ним и будет решение.
    29 декабря, Гость   Ответить
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