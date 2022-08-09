В Белокурихе горничная украла деньги, пока женщина ходила на процедуры

В Алтайском крае раскрыли кражу денег в гостинице, сообщает региональное МВД.

«Потерпевшая оставила кошелёк в номере гостиницы в Белокурихе. Когда вернулась с процедур и пересчитала деньги, не обнаружила одной купюры номиналом 5000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемую задержали оперативно. Ею оказалась горничная, которая в этот день убирала номера.

Женщина призналась и пояснила, что ей срочно нужны были деньги, поэтому у неё и «возник преступный умысел». Горничной грозит до двух лет лишения свободы за кражу.