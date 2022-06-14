В Бийске два рецидивиста потратили в сауне 100 тысяч, которые они украли у пенсионерки

В Бийске задержали двух рецидивистов, подозреваемых в краже. Подробности инцидента рассказали в региональном МВД.

По информации правоохранителей, мужчины 1990 и 1993 годов рождения «обчистили» дом 67-летней жительницы села Красногорского. Женщина рассказала полицейским, что она ушла к своей матери, а вернувшись, заметила пропажу. У неё украли серьги и 550 тысяч рублей.

Задержанные признались, что они открыли дверь в дом ключом, который висел на крыльце. После этого один из них остался на улице, а второй вошёл в помещение и похитил чужое имущество.

После совершения кражи мужчины отправились в сауну, где потратили 100 тысяч рублей. К моменту задержания у них осталось только 150 тысяч.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Одного из них взяли под стражу, а второй остался под подпиской о невыезде.