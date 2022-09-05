В ДТП на Алтае погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 4 сентября около 19:00. По данным ведомства, 33-летний местный житель ехал на Toyota Corona Premio со стороны села Амур в направлении села Талда. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

«От полученных ранений водитель транспортного средства скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Кроме того, в Усть-Коксинскую районную больницу были госпитализированы три пассажира транспортного средства, одна из которых — 41-летняя местная жительница — скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку.

Напомним, 4 сентября на трассе Барнаул — Бийск в Алтайском крае в результате массового ДТП погибли три человека, один автомобиль при этом сгорел.