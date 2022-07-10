В ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором иномарка врезалась в стену барнаульской многоэтажки
За рулём была женщина без водительских прав
10 июля 2022, 13:45, Никита Черников
В Барнауле 9 июля автомобиль протаранил стену жилого дома. Подробности происшествия amic.ru рассказали в городском ОГИБДД.
Авария случилась в 14:32 по ул. Антона Петрова, 226.
36-летняя женщина, двигаясь на Chery Tiggo, не справилась с управлением и врезалась в стену. Водительских прав у неё не было. Пострадавших в результате инцидента нет.
В отношении горожанки составили административные протоколы по статьям об управлении транспортным средством без прав и невыполнении требований о запрете водителю употреблять алкоголь после ДТП, к которому он причастен.
Стали известны подробности аварии в Бийске, в результате которой два автомобиля угодили в глубокую яму
Комментарии
Новости партнеров