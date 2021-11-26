В МЧС объяснили, почему спасателей, пропавших в шахте "Листвяжная", считают погибшими

Командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше объяснил, почему спасателей, которые пропали в шахте "Листвяжная", считают погибшими. Его слова передаёт ТАСС.

"Вчера у нас тоже произошла трагедия – погибли шесть горноспасателей. В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным", – сказал Ше.

Он пояснил, что окись углерода крайне опасна для тех, кто находится в шахте, поскольку она впитывается кожей. Кроме того, ранее сообщалось, что кислородные баллоны, с которыми спасатели ушли под землю, рассчитаны на четыре часа работы, а найти их не могут уже гораздо больше времени.

Напомним, из-за взрыва метана и последовавшего за ним динамического удара в шахте "Листвяжная" погибли 46 шахтёров. Во время поисковых работ под землёй потерялась группа из шести горноспасателей, которых также считают мёртвыми.