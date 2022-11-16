В Минфине заявили, что программа льготной ипотеки закончится в 2022 году

Министерство финансов не считает необходимым продлять выдачу льготной ипотеки для первичного рынка жилья в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Замглавы министерства Алексей Моисеев заявил, что сейчас в ведомстве исходят из того, что первичному рынку недвижимости больше не нужна государственная поддержка. Как сообщает РБК, против продления льготной ипотеки также выступают Центробанк и Счётная палата.

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Вопрос дня Льготная ипотека. Как изменились процентные ставки и условия кредитования с 1 апреля 2022 года?

Напомним, что льготная ипотека работала с 2019 года. В начале апреля 2022 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%, ставка по льготной программе была повышена до 12%. Однако 8 апреля регулятор снизил ключевую ставку до 17%, после чего ставка по льготной программе была снижена до 9%.

20 июня Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.