В Москве школьник случайно помог мошенникам обобрать его маму

В Москве школьник случайно стал участником схемы по краже денег у его мамы. Об этом сообщает Baza.

Мальчику написали в социальных сетях со страницы его друга. Человек, который представился товарищем школьника, попросил его помочь в с восстановлением сим-карты. Для этого мальчик должен был передать другу номер телефона его мамы, а затем коды из СМС, которые на этот телефон приходили.

В итоге со счета женщины списали 100 тысяч рублей, а позднее от сына она узнала полную историю случившегося.

Москвичка обратилась в полицию.