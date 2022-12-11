В Москве школьник случайно помог мошенникам обобрать его маму
Злоумышленники написали мальчику со страницы его друга в социальных сетях
11 декабря 2022, 17:25, Илья Звягинцев
В Москве школьник случайно стал участником схемы по краже денег у его мамы. Об этом сообщает Baza.
Мальчику написали в социальных сетях со страницы его друга. Человек, который представился товарищем школьника, попросил его помочь в с восстановлением сим-карты. Для этого мальчик должен был передать другу номер телефона его мамы, а затем коды из СМС, которые на этот телефон приходили.
В итоге со счета женщины списали 100 тысяч рублей, а позднее от сына она узнала полную историю случившегося.
Москвичка обратилась в полицию.
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