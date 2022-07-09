В Новосибирске бывшую сотрудницу полиции осудили за подделку показаний

Бывшая сотрудница полиции в Новосибирске предстала перед судом за подделку показаний. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

В 2019-м году на допрос к женщине доставили мужчину, подозреваемого в избиении пенсионерки. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы, а по факту избиения возбудили уголовное дело.

«Вместо того чтобы собирать доказательства законными способами, следователь МВД нарушила сразу несколько статей УПК. Она изготовила три протокола допроса и внесла в них ложные сведения о проведении следственных действий», — сказано в сообщении.

Также правоохранитель внесла в документ сведения, которые человек ей не давал.

Дело дошло до суда, но апелляционная инстанция отменила первый приговор. После изучения материалов по второму кругу и проведения почерковедческой экспертизы на скамье подсудимых оказалась сама сотрудница правоохранительных органов.

Несмотря на то, что прокурор запрашивал для экс-полицейской реальный срок, суд ограничился тремя годами условно. Её лишили специального звания и на два года запретили работать в правоохранительных органах.