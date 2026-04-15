Производители шампанского во Франции пожаловались на рекордный ущерб от заморозков
Виноградники потеряли до 40% почек — это самый значительный урон с 2003 года
15 апреля 2026, 12:28, ИА Амител
Виноградники Шампани на северо‑востоке Франции серьезно пострадали из‑за заморозков — об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).
По информации комитета, ущерб оказался масштабным: виноградники потеряли до 40% почек. Это самый значительный урон с 2003 года. В CIVC пояснили, что хотя заморозки в текущем сезоне пришлись на относительно обычное время, развитие виноградных лоз опережало график примерно на три недели — именно это и стало ключевым фактором уязвимости растений.
На данный момент специалисты затрудняются спрогнозировать итоговое влияние происшествия на объемы урожая. В CIVC подчеркнули, что цикл формирования виноградных лоз еще не завершен, а дальнейшая динамика будет во многом зависеть от погодных условий в ближайшие месяцы — вплоть до начала сбора урожая. При этом в организации заверили, что даже если объем собранного винограда сократится, это не отразится на качестве будущего шампанского.
Ситуация разворачивается на фоне снижения объемов продаж французского шампанского в последние годы. Так, по итогам 2024 года производители реализовали 271,4 млн бутылок напитка — на 9,2% меньше, чем в предыдущем году. Годом ранее, в 2023‑м, объем поставок составил 299 млн бутылок, что, в свою очередь, оказалось на 8,2% ниже показателя 2022 года.
13:24:31 15-04-2026
мне их жаль.. но не искренне
14:03:48 15-04-2026
Гость (13:24:31 15-04-2026) мне их жаль.. но не искренне ... А мне искренне не жаль ))
14:32:14 15-04-2026
будут пить виски
17:13:26 15-04-2026
Россия уже предложила помощь?
18:46:11 15-04-2026
Дороже продадут.
Если бы все годы урожай был одинаков, как бы ценители рассуждали о урожаях.
08:38:20 16-04-2026
Придется им помочь и отправить пару фур "Советского шампанского".