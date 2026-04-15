Производители шампанского во Франции пожаловались на рекордный ущерб от заморозков

Виноградники потеряли до 40% почек — это самый значительный урон с 2003 года

15 апреля 2026, 12:28, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Виноградники Шампани на северо‑востоке Франции серьезно пострадали из‑за заморозков — об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

По информации комитета, ущерб оказался масштабным: виноградники потеряли до 40% почек. Это самый значительный урон с 2003 года. В CIVC пояснили, что хотя заморозки в текущем сезоне пришлись на относительно обычное время, развитие виноградных лоз опережало график примерно на три недели — именно это и стало ключевым фактором уязвимости растений.

На данный момент специалисты затрудняются спрогнозировать итоговое влияние происшествия на объемы урожая. В CIVC подчеркнули, что цикл формирования виноградных лоз еще не завершен, а дальнейшая динамика будет во многом зависеть от погодных условий в ближайшие месяцы — вплоть до начала сбора урожая. При этом в организации заверили, что даже если объем собранного винограда сократится, это не отразится на качестве будущего шампанского.

Ситуация разворачивается на фоне снижения объемов продаж французского шампанского в последние годы. Так, по итогам 2024 года производители реализовали 271,4 млн бутылок напитка — на 9,2% меньше, чем в предыдущем году. Годом ранее, в 2023‑м, объем поставок составил 299 млн бутылок, что, в свою очередь, оказалось на 8,2% ниже показателя 2022 года.