В России предложили заблокировать интернет-ресурсы по продаже вейпов

Движение "Здоровое Отечество" выявило около 200 интернет-сообществ, торгующих никотином без возрастного контроля

15 апреля 2026, 12:44, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская направила обращение главам Роскомнадзора, Роспотребнадзора и МВД с предложением заблокировать в России сайты и сообщества, торгующие вейпами и никотиносодержащей продукцией дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости.

Общественники провели мониторинг соцсетей и выявили около 200 открытых и закрытых групп, через которые ведется нелегальная онлайн-торговля вейпами в крупных городах. Продавцы не проверяют возраст покупателей, что дает подросткам свободный доступ к никотину.

«Почти 200 выявленных сообществ — лишь верхушка айсберга. Эти площадки игнорируют любые возрастные барьеры и обеспечивают подросткам доступ к вейпам», — заявила Лещинская.

Авторы обращения просят ограничить доступ к обнаруженным ресурсам и привлечь к ответственности организаторов незаконной торговли. Они подчеркивают, что деятельность таких групп носит системный характер и создает теневую инфраструктуру онлайн-продаж в обход российского законодательства.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов. А в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.