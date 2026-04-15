В Барнауле с 15 апреля стартовали продажи подорожавших льготных проездных

Общая стоимость проезда в городском общественном транспорте изменится с 1 мая

15 апреля 2026, 13:13, ИА Амител

С 15 апреля, жители Алтайского края, имеющие право на льготный проезд, смогут приобретать льготные проездные билеты и пополнять льготные транспортные карты по новой стоимости — 450 рублей. При этом количество поездок останется неограниченным. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной защиты Алтайского края.

Напомним, уже с 1 мая 2026 года изменится общая стоимость проезда в городском общественном транспорте в Барнауле. В частности, цена электронного проездного билета для льготных категорий граждан вырастет с 1188 рублей до 1368 рублей.

Расширяются и возможности пополнения льготных транспортных карт. Так, с 15 апреля их можно пополнять не только в отделениях "Почты России", но и в филиалах МФЦ в Барнауле. В дальнейшем такая опция станет доступна жителям Бийска и Рубцовска.

На сегодняшний день льготный проезд действует в 22 муниципальных образованиях края. Воспользоваться им могут федеральные льготники: инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", "семипалатинцы", а также краевые льготники: ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий.

Особая мера поддержки предусмотрена для граждан, проходящих процедуру гемодиализа: им бесплатно предоставляют проездной билет или транспортную карту в пределах населенного пункта, где они проходят лечение.

Ежемесячно льготными проездными пользуются около 60 тысяч жителей края — это удобный способ передвижения с неограниченным числом поездок в городском общественном транспорте.

В текущем году на реализацию программы льготного проезда в краевом бюджете предусмотрено 756,5 млн рублей. В связи с корректировкой стоимости проездных дополнительные расходы составят 37,5 млн рублей — эти средства направят на компенсацию затрат.