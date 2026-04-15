Российские банки стали втрое быстрее закрывать отделения по всей стране

15 апреля 2026, 12:21, ИА Амител

Банкомат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В первом квартале 2026 года в России закрылось 483 банковских отделения — их общее число в стране сократилось до 21,87 тысячи, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Динамика сокращения сети отделений прослеживается на протяжении нескольких лет: по информации ЦБ, в первые три месяца 2025 года их количество уменьшилось на 185, в 2024‑м — на 70, а в 2023‑м — на 41.

«Текущая ситуация — продолжение долгосрочной трансформации банковского рынка. Эксперт отметил, что сокращение отделений во многом связано с активным развитием цифровых сервисов: сегодня значительную часть банковских услуг можно получить дистанционно — быстрее и с меньшими затратами», — пояснил изданию Максим Гмыря, основатель агентства по управлению рисками "Секвойя Групп".

Одновременно растет давление на издержки: несмотря на хорошие финансовые результаты, расходы банков увеличиваются, поэтому оптимизация физической инфраструктуры становится логичным шагом.

Ранее Юрий Шедько, доктор экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ, высказал мнение о другом важном аспекте банковской политики. Он предупредил, что подход, при котором банки учитывают только официально подтвержденные доходы, но без учета переводов от родственников, может существенно сократить круг потенциальных заемщиков в России.