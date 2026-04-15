Российские банки стали втрое быстрее закрывать отделения по всей стране
Во многом это связано с активным развитием цифровых сервисов
15 апреля 2026, 12:21, ИА Амител
В первом квартале 2026 года в России закрылось 483 банковских отделения — их общее число в стране сократилось до 21,87 тысячи, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Динамика сокращения сети отделений прослеживается на протяжении нескольких лет: по информации ЦБ, в первые три месяца 2025 года их количество уменьшилось на 185, в 2024‑м — на 70, а в 2023‑м — на 41.
«Текущая ситуация — продолжение долгосрочной трансформации банковского рынка. Эксперт отметил, что сокращение отделений во многом связано с активным развитием цифровых сервисов: сегодня значительную часть банковских услуг можно получить дистанционно — быстрее и с меньшими затратами», — пояснил изданию Максим Гмыря, основатель агентства по управлению рисками "Секвойя Групп".
Одновременно растет давление на издержки: несмотря на хорошие финансовые результаты, расходы банков увеличиваются, поэтому оптимизация физической инфраструктуры становится логичным шагом.
Ранее Юрий Шедько, доктор экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ, высказал мнение о другом важном аспекте банковской политики. Он предупредил, что подход, при котором банки учитывают только официально подтвержденные доходы, но без учета переводов от родственников, может существенно сократить круг потенциальных заемщиков в России. Ранее Банк России объяснил необычный всплеск спроса на наличные деньги в марте.
13:28:29 15-04-2026
Закрыли офис Сбера в соседнем доме и три банкомата. Теперь надо идти 500м туда, ещё обратно, каждый раз 1км. Здесь всего 2 банкомата, часто один ломается. Некоторые вещи, например, сократить лимит по кредитной карте можно только личным обращением в офис. Очереди в отделении бывают на 2 часа, о чем предупреждает консультант.
Недавно Греф докладывал Путину о рекордных доходах Сбера и умопомрачительных дивидендах акционеров.
13:52:02 15-04-2026
Гость (13:28:29 15-04-2026) Закрыли офис Сбера в соседнем доме и три банкомата. Теперь ... Ходьба пешком оздоравливает. Греф умелый хозяйственник, доходы акционеров растут!
15:59:53 15-04-2026
Внимательный из Б (13:52:02 15-04-2026) Ходьба пешком оздоравливает. Греф умелый хозяйственник, дохо... Вот и ходите пешком! А я закрою счет в Сбере, доходы акционеров упадут!)))
18:46:51 15-04-2026
Гость (15:59:53 15-04-2026) Вот и ходите пешком! А я закрою счет в Сбере, доходы акцио... Будете ходить в Т банк за пару километров. Велкам! Здоровье дороже.
09:21:12 16-04-2026
Гость (18:46:51 15-04-2026) Будете ходить в Т банк за пару километров. Велкам! Здоровье ... Тбанк вообще муть, по моему мнению. Его банкомат надо обходить за 5 км, офисов нет совсем, чтобы клиенты не могли найти концов
00:28:52 16-04-2026
Гость (15:59:53 15-04-2026) Вот и ходите пешком! А я закрою счет в Сбере, доходы акцио... очень страшно. У сбера больше всех офисов в РФ, так что кончайте трепаться
11:24:30 16-04-2026
Гость (00:28:52 16-04-2026) очень страшно. У сбера больше всех офисов в РФ, так что конч... Ну-ну, бесстрашный! Я уйду, другие уйдут, ещё закроются отделения, тебя уволят, негде будет работать, по-другому запоешь!
14:04:27 15-04-2026
Гость (13:28:29 15-04-2026) Закрыли офис Сбера в соседнем доме и три банкомата. Теперь ... Услуги банка можно получить в онлайн. А кредитные карты- это зло...
15:55:33 15-04-2026
Гость (14:04:27 15-04-2026) Услуги банка можно получить в онлайн. А кредитные карты- э... В том-то и дело, что не все услуги! Чтобы закрыть любой счет, карту надо прийти в офис.
15:25:51 15-04-2026
Все просто! Кредиты не доступны, а больше эти банки ни для чего не нужны, ИИ здесь не причем....
15:43:34 15-04-2026
Это связано с централизацией и отказом от ответственности - раз и нет банка и куда пойдет полиция и прокуратура по вашему заявлению?
А в банке автоответчик сообщит, что банк закрыт из-за ошибки ИИ который неподсуден согласно татья 1228 ГК РФ
15:57:58 15-04-2026
С точки зрения философии есть реальность (идея о банке), а есть действительность (домик с деньгами) - нет у лохов теперь домика, только для избранных.
16:24:17 15-04-2026
Всё идёт по плану, чо... в смысле по повестке...
Закрываются отделения, потом банкоматы, а потом и цифровой рубль россиянам станет в радость (при отсутствии вариантов с получением/снятием наличных). Логично.