В Алтайском крае пройдет шестой слет тренеров и инструкторов по бережливому производству

С 18 по 20 мая на базе санатория "Сосновый бор" состоится важное событие для участников федерального проекта "Производительность труда"

15 апреля 2026, 12:00, ИА Амител

Национальные проекты России / Фото: ackr22.ru

С 18 по 20 мая 2026 года в санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово Первомайского района пройдет шестой слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Мероприятие организовали в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем примут участие специалисты, работающие в области оптимизации рабочих процессов на предприятиях.

Новые подходы и мастер-классы

Участники примут участие в мастер-классах, где узнают о современных подходах к обучению, управлению изменениями при внедрении улучшений, производственным системам и созданию эффективных команд. Обучение пройдет в интерактивной форме, включая работу с ИТ-платформой производительность.рф.

Ключевые спикеры — эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", специалисты в области TWI ("ТиДаблъюАй") — обучение персонала через практическое действие, а также искусственного интеллекта, управленческих коммуникаций и развития команд. Темы помогут участникам улучшить навыки и освоить новые подходы в работе.

Практическая важность слета

Цель мероприятия — помочь тренерам и инструкторам по бережливому производству улучшить процесс обучения сотрудников, поддерживать и стимулировать вовлеченность персонала, а также улучшить навыки на стадии "Тиражирование и совершенствование" в компаниях.

Слет 2026 года станет особенно интересным благодаря участию спикеров из Федерального центра компетенций помимо уже зарекомендовавших себя экспертов в области бережливого производства, отметил заместитель министра экономического развития, начальник управления инноваций и перспективных проектов Алтайского края Андрей Панченко.

«Уверен, что запланированные интенсивы позволят улучшить навыки наших инструкторов. Ждем представителей от всех компаний-участников», — отметил Андрей Панченко.

Напомним, слеты внутренних тренеров проходят с 2021 года. С тех пор более 300 сотрудников предприятий, участвующих в федпроекте "Производительность труда", прошли обучение, что стало важным шагом в развитии производственных компетенций на предприятиях региона.

Организатор слета — Министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ "Алтайский центр кластерного развития".