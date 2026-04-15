В Алтайском крае пройдет шестой слет тренеров и инструкторов по бережливому производству
С 18 по 20 мая на базе санатория "Сосновый бор" состоится важное событие для участников федерального проекта "Производительность труда"
15 апреля 2026, 12:00, ИА Амител
С 18 по 20 мая 2026 года в санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово Первомайского района пройдет шестой слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Мероприятие организовали в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В нем примут участие специалисты, работающие в области оптимизации рабочих процессов на предприятиях.
Новые подходы и мастер-классы
Участники примут участие в мастер-классах, где узнают о современных подходах к обучению, управлению изменениями при внедрении улучшений, производственным системам и созданию эффективных команд. Обучение пройдет в интерактивной форме, включая работу с ИТ-платформой производительность.рф.
Ключевые спикеры — эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", специалисты в области TWI ("ТиДаблъюАй") — обучение персонала через практическое действие, а также искусственного интеллекта, управленческих коммуникаций и развития команд. Темы помогут участникам улучшить навыки и освоить новые подходы в работе.
Практическая важность слета
Цель мероприятия — помочь тренерам и инструкторам по бережливому производству улучшить процесс обучения сотрудников, поддерживать и стимулировать вовлеченность персонала, а также улучшить навыки на стадии "Тиражирование и совершенствование" в компаниях.
Слет 2026 года станет особенно интересным благодаря участию спикеров из Федерального центра компетенций помимо уже зарекомендовавших себя экспертов в области бережливого производства, отметил заместитель министра экономического развития, начальник управления инноваций и перспективных проектов Алтайского края Андрей Панченко.
«Уверен, что запланированные интенсивы позволят улучшить навыки наших инструкторов. Ждем представителей от всех компаний-участников», — отметил Андрей Панченко.
Напомним, слеты внутренних тренеров проходят с 2021 года. С тех пор более 300 сотрудников предприятий, участвующих в федпроекте "Производительность труда", прошли обучение, что стало важным шагом в развитии производственных компетенций на предприятиях региона.
Организатор слета — Министерство экономического развития Алтайского края при поддержке КАУ "Алтайский центр кластерного развития".
12:56:36 15-04-2026
Ха, так вот откуда ноги растут! Оказывается министерство социальной защиты, чтобы сократить затраты на содержание инвалидов прикрываются бережливым производством?
13:07:58 15-04-2026
сколько денег эти тренеры осваивают подл видом национальных проектов......а дальше этих проектов что?
10:06:51 20-04-2026
специалисты в области TWI ("ТиДаблъюАй")
Эти товарищи хоть раз на производстве были, видели работу цеха и оборудования?! Выкормыши с ютуба и тик тока, которые совершенно не разбираются в экономике производства.