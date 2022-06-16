В Подмосковье шестиклассница отстаивает незаконные отношения со взрослым мигрантом

Девочка сама пригласила мужчину домой, но ее бабушка вернулась вовремя и разлучила пару

16 июня 2022, 19:03, Илья Звягинцев

Шестиклассница в Подмосковье отстаивает отношения со взрослым мигрантом. Об этом сообщает «Mash».

Девочка познакомилась с мужчиной в интернете и между ними началась переписка. Школьница сама пригласила его домой, пока бабушка и дедушка ушли. Мигранта возраст ребенка не смутил и он пришел к ней в гости.

Бабушка школьницы вовремя пришла домой и увидела нежданного гостя. Она заперла мужчину в комнате, но тот сбежал через окно.

Правоохранители задержали мигранта. На допросе он заявил, что не знал, сколько лет девочке.

Полицейские задержали 20-летнего парня, который попытался изнасиловать 40-летнюю жительницу Новоалтайска

Полицейские задержали 20-летнего парня, который попытался изнасиловать 40-летнюю жительницу Новоалтайска

Комментарии
    Новости партнеров