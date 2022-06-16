В Подмосковье шестиклассница отстаивает незаконные отношения со взрослым мигрантом
Девочка сама пригласила мужчину домой, но ее бабушка вернулась вовремя и разлучила пару
16 июня 2022, 19:03, Илья Звягинцев
Шестиклассница в Подмосковье отстаивает отношения со взрослым мигрантом. Об этом сообщает «Mash».
Девочка познакомилась с мужчиной в интернете и между ними началась переписка. Школьница сама пригласила его домой, пока бабушка и дедушка ушли. Мигранта возраст ребенка не смутил и он пришел к ней в гости.
Бабушка школьницы вовремя пришла домой и увидела нежданного гостя. Она заперла мужчину в комнате, но тот сбежал через окно.
Правоохранители задержали мигранта. На допросе он заявил, что не знал, сколько лет девочке.
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