В Подмосковье шестиклассница отстаивает незаконные отношения со взрослым мигрантом

Шестиклассница в Подмосковье отстаивает отношения со взрослым мигрантом. Об этом сообщает «Mash».

Девочка познакомилась с мужчиной в интернете и между ними началась переписка. Школьница сама пригласила его домой, пока бабушка и дедушка ушли. Мигранта возраст ребенка не смутил и он пришел к ней в гости.

Бабушка школьницы вовремя пришла домой и увидела нежданного гостя. Она заперла мужчину в комнате, но тот сбежал через окно.

Правоохранители задержали мигранта. На допросе он заявил, что не знал, сколько лет девочке.