В России запретили суррогатное материнство для иностранцев

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который запрещает суррогатное материнство для иностранцев. Как сообщает «Лента.ру», соответствующую информацию опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что запрет не будет распространяться на те случаи, когда гражданин России находится в браке с иностранцем. Кроме того, ребёнок, рождённый суррогатной матерью, которая заключила договор с родителями или одинокой женщиной, будет приобретать гражданство России по рождению.

Как отметил в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон позволит предотвратить торговлю российскими детьми и защитить их от ситуаций, когда они «попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».