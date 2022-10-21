В Рубцовске остановка, на которую жаловались горожане, упала на пенсионерку

В Рубцовске пожилая женщина пострадала в результате разрушения автобусной остановки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Блогерша Рубцовск».

По словам автора опубликованной видеозаписи, подобное с этим остановочным павильоном происходит уже не в первый раз, но проблема не решается.

Местная жительница отметила, что крыша остановки, которую снесло ветром, своим весом могла бы задавить ребенка.

Жительница дома по адресу ул. Комсомольская, 234 завила о том, что горожане боятся за своих детей, но не знают, куда им обращаться, чтобы опасную остановку демонтировали.