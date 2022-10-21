В Рубцовске остановка, на которую жаловались горожане, упала на пенсионерку
Местные жители отметили, что остановочный павильон уже неоднократно подвергался разрушению
21 октября 2022, 20:10, Илья Звягинцев
В Рубцовске пожилая женщина пострадала в результате разрушения автобусной остановки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Блогерша Рубцовск».
По словам автора опубликованной видеозаписи, подобное с этим остановочным павильоном происходит уже не в первый раз, но проблема не решается.
Местная жительница отметила, что крыша остановки, которую снесло ветром, своим весом могла бы задавить ребенка.
Жительница дома по адресу ул. Комсомольская, 234 завила о том, что горожане боятся за своих детей, но не знают, куда им обращаться, чтобы опасную остановку демонтировали.
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