В Петербурге солдат-срочник шёл вдоль реки, упал в воду и исчез

В Санкт-Петербурге военные следователи изучают обстоятельства загадочного исчезновения солдата-срочника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл у Сампсониевского моста около 8 утра в Выборгском районе. 21-летний срочник шёл в строю по переправе, но в какой-то момент оказался в реке Большая Невка. Обстоятельства его попадания в воду неизвестны.

Сотрудники экстренных служб сутки вели поиски пропавшего, однако работы не дали результата. Поиски молодого человека продолжаются.

Отмечается, что в армию его призвали около месяца назад.