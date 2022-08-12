В Петербурге солдат-срочник шёл вдоль реки, упал в воду и исчез
Поисковые работы длились сутки и не дали результата, но солдата продолжают искать
12 августа 2022, 14:34, Илья Звягинцев
В Санкт-Петербурге военные следователи изучают обстоятельства загадочного исчезновения солдата-срочника. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошёл у Сампсониевского моста около 8 утра в Выборгском районе. 21-летний срочник шёл в строю по переправе, но в какой-то момент оказался в реке Большая Невка. Обстоятельства его попадания в воду неизвестны.
Сотрудники экстренных служб сутки вели поиски пропавшего, однако работы не дали результата. Поиски молодого человека продолжаются.
Отмечается, что в армию его призвали около месяца назад.
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