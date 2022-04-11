Восьмилетняя девочка утонула в реке возле села в Алтайском крае

8 апреля в селе Сараса Алтайского района восьмилетняя девочка упала в воду и утонула. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, инцидент произошёл 8 апреля около 19:00 возле реки Сараса.

Вечером трое детей — пяти, шести и восьми лет — гуляли по берегу. Внезапно старшая из них поскользнулась и упала в воду. Друзья пытались её спасти, однако не смогли оказать помощь и девочку унесло течением.

Глубина речки в месте падения ребёнка составляет 1,5-2 метра, ширина — 7-10 метров. На реке наблюдается сильное течение. На место происшествия выезжали водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова. К поисковым работам присоединились волонтёры, в субботу тело ребёнка было извлечено из воды. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.