Женщина с ребенком погибли при обрушении потолка в частном доме в Барнауле

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после обрушения потолка в одном из домов Барнаула. Об этом сообщили в региональном СК.

«По данным следствия, ночью 3 июля 2022 года в городе Барнауле в доме по улице Гвардейская, 53 произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате произошедшего погибли 61-летняя женщина и ее 4-хлетний внук», — сказано в сообщении.

Еще три человека, которые находились в доме, получили различные травмы.

Отмечается, что дом не был признан аварийным, а семья характеризовалась как положительная.