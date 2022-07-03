Женщина с ребенком погибли при обрушении потолка в частном доме в Барнауле
Во время происшествия в помещении находились еще несколько человек, которые получили получили травмы
3 июля 2022, 11:30, Илья Звягинцев
Алтайские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после обрушения потолка в одном из домов Барнаула. Об этом сообщили в региональном СК.
«По данным следствия, ночью 3 июля 2022 года в городе Барнауле в доме по улице Гвардейская, 53 произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате произошедшего погибли 61-летняя женщина и ее 4-хлетний внук», — сказано в сообщении.
Еще три человека, которые находились в доме, получили различные травмы.
Отмечается, что дом не был признан аварийным, а семья характеризовалась как положительная.
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