Житель Алтая хотел купить три телевизора на маркетплейсе, но наткнулся на мошенников

Житель Бийска стал жертвой мошенников, которые работали под видом службы поддержки интернет-магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне 62-летний мужчина заказал на популярном маркетплейсе три телевизора. Деньги сразу же списались со счёта, однако тут же горожанина уведомили, что покупка отменена в связи с тем, что выбранную модель якобы уже раскупили. Средства вернули обратно на карту.

«В скором времени мужчине позвонили с неизвестного номера, сообщили, что звонят из службы поддержки онлайн-магазина. Человек, представившийся менеджером, предложил продублировать заказ. Для повторного оформления мужчина запросил у бийчанина пароль от аккаунта. Ничего не подозревающий пенсионер назвал свои данные. В итоге все денежные средства были списаны», — рассказали в ведомстве.

В итоге горожанин, лишившийся более 30 тысяч рублей, обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленников ищут.