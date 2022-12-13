Житель Новоалтайска получил 19 лет колонии за жестокое убийство своей учительницы

23-летнего жителя Новоалтайска признали виновным в убийстве бывшей учительницы, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился 1 июня 2021 года. Молодой человек испытывал проблемы с деньгами и решил совершить разбойное нападение ради наживы. Для этого он приобрёл нож и перчатки.

«Мужчина достоверно знал, что его бывшая 65-летняя учительница живёт одна, и, зайдя в дом женщины, с особой жестокостью нанёс по её телу не менее 44 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Не найдя в доме ничего ценного, он взял с собой принадлежащее учительнице имущество на сумму около 15 тысяч рублей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Следователи установили личность преступника лишь спустя более полугода. При задержании он во всём признался, рассказал о мотивах и деталях убийства. Однако впоследствии от признательных показаний отказался, а его родственники предоставили ложное алиби.

В итоге коллегия присяжных признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд, в свою очередь, приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.