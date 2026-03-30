"Это больной человек". Протоиерей Ткачев предложил уезжать из города для отказа от "блуда"

Если не изменить образ жизни и окружение, прошлый опыт может продолжать влиять на поведение

30 марта 2026, 23:43, ИА Амител

Протоиерей Андрей Ткачев / Фото: стоп-кадр с видео телеграм-канала "Кровавая барыня"

Протоиерей Андрей Ткачев в проповеди высказался о влиянии порнографии на человека и предложил способы, которые, по его мнению, помогают отказаться от такого поведения. Его выступление затронуло тему доступности цифрового контента и последствий для духовной жизни, пишут "Осторожно Новости".

Священнослужитель заявил, что современная доступность порнографии, по его мнению, оказывает негативное влияние уже с раннего возраста и формирует зависимость. В ходе проповеди он описал это следующим образом:

«Сегодня же еще порнография, компьютер — вот эта вся штука, она ж заражает мозги раньше, чем заражается тело. Если кто-нибудь прикипел к компьютерному монитору и пожирает эти гигабайты порноинформации, то все, это больной человек. Это больной. Он молиться не сможет, покаяться не сможет, он заражен. Порнография внутри у него живет, он уже в аду. Это Содом у него в сердце поселился».

Также протоиерей высказался о том, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять человеку, желающему отказаться от "блуда". Он отметил, что для этого следует полностью изменить окружение и разорвать прежние связи. В частности, он сказал:

«Он должен выйти из тех компаний, из тех друзей, лучше вообще в другой город переехать. Вот захочет какая-то блудница покаяться. На трассе стояла десять лет, ее все дальнобойщики знали. Захочет покаяться она — ей нужно выехать из этого города вообще, чтоб не знал ее никто, подальше, хоть на Дальний Восток, хоть в Египет, хоть в Северную Африку. Нужно уехать из города».

По его словам, если не изменить образ жизни и окружение, прошлый опыт может продолжать влиять на поведение и "провоцировать навык к греху".