"Это больной человек". Протоиерей Ткачев предложил уезжать из города для отказа от "блуда"
30 марта 2026, 23:43, ИА Амител
Протоиерей Андрей Ткачев в проповеди высказался о влиянии порнографии на человека и предложил способы, которые, по его мнению, помогают отказаться от такого поведения. Его выступление затронуло тему доступности цифрового контента и последствий для духовной жизни, пишут "Осторожно Новости".
Священнослужитель заявил, что современная доступность порнографии, по его мнению, оказывает негативное влияние уже с раннего возраста и формирует зависимость. В ходе проповеди он описал это следующим образом:
«Сегодня же еще порнография, компьютер — вот эта вся штука, она ж заражает мозги раньше, чем заражается тело. Если кто-нибудь прикипел к компьютерному монитору и пожирает эти гигабайты порноинформации, то все, это больной человек. Это больной. Он молиться не сможет, покаяться не сможет, он заражен. Порнография внутри у него живет, он уже в аду. Это Содом у него в сердце поселился».
Также протоиерей высказался о том, какие шаги, по его мнению, необходимо предпринять человеку, желающему отказаться от "блуда". Он отметил, что для этого следует полностью изменить окружение и разорвать прежние связи. В частности, он сказал:
«Он должен выйти из тех компаний, из тех друзей, лучше вообще в другой город переехать. Вот захочет какая-то блудница покаяться. На трассе стояла десять лет, ее все дальнобойщики знали. Захочет покаяться она — ей нужно выехать из этого города вообще, чтоб не знал ее никто, подальше, хоть на Дальний Восток, хоть в Египет, хоть в Северную Африку. Нужно уехать из города».
По его словам, если не изменить образ жизни и окружение, прошлый опыт может продолжать влиять на поведение и "провоцировать навык к греху".
Очень интересно.. Всё рукоблудие и революции от неумеренного потребления мяса!
Какие в целом прекрасные новости если посмотреть, работать по 12 часов 6 дней в неделю. Заблокировать всё кроме белых списков. Ввести пошлины на что ещё не ввели, на остальное повысить. Ещё и вот эти товарищи со своими инициативами.
И это всё на фоне того, что нас и международное сообщество пытается нагнуть разными способами.
Гость (23:54:08 30-03-2026) Какие в целом прекрасные новости если посмотреть, работать п... Дерибаска прав, заставить народ работать по двенадцать часов на семь дней в неделю и весь блуд пройдет.
Гость (07:43:16 31-03-2026) Дерибаска прав, заставить народ работать по двенадцать часов... А как жи димография?)
Гость (08:36:48 31-03-2026) А как жи димография?)... Завезут индийцев, их там тьма тьмущая.
Товарищ, который даже семинарию не закончил, как обычно несет ересь, причем в прямом смысле этого слова. Его начальство, как обычно, скажет - это его частное мнение)
О! То есть главная проблема порнографии не в сексуальном рабстве, объективизации людей и сексуальных расстройствах, а в том, что смотрящий МОЛИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ! Кто о чем, а вшивый о бане. За свою лавочку в первую очередь переживает, лицемер.
В Библии между прочим сам Иисус защитил блудницу от побиения камнями: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». То есть проблема не в грешниках, особенно тех, кто хочет искупить свои грехи, а в отношении окружающих к нему.
Вспомнился фильм "Зависть богов". До цифры ещё жить и жить. Но были товарищи в одной сцене этого фильма , которые нашли возможность посмотреть порнофильм)). А Ткачёв - ну , пиарится любым способом.