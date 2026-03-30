Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Горно-Алтайске

30 марта 2026, 23:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске утром 27 марта произошла авария с участием пешехода — на зебре сбили пенсионерку. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП произошло около 09:55 возле дома № 30 на улице Барнаульской. По предварительным данным, 40-летняя жительница села Кызыл-Озек, управляя автомобилем "Ниссан Жук", наехала на 62-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в республиканскую больницу», — отметили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.