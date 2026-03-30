Такой день. Проверка курящего Киркорова и первый зарегистрированный укус клеща в 2026 году

О главных событиях региона за 30 марта

30 марта 2026, 23:58, ИА Амител

В Барнауле зафиксирован первый в этом сезоне случай присасывания клеща. В травмпункт Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 обратился пациент, который обнаружил на себе паразита после прогулки. Как сообщили медики, клещ присосался в черте города — в лесной зоне в районе объездной дороги.

Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ивану Кибардину вынесли приговор по делу о "мошенничестве в особо крупном размере". 27 марта суд признал Ивана Кибардина виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

В барнаульском аэропорту разразился небольшой скандал с участием Филиппа Киркорова. В Сети появилось видео, на котором певец, не стесняясь, закуривает прямо в здании воздушной гавани. Кадры быстро разошлись по пабликам и вызвали бурное обсуждение. Правоохранители отреагировали мгновенно. Как сообщили в Алтайском линейном управлении МВД, по факту публикации организована проверка.

В Республике Алтай 7 апреля запретят продажу алкоголя. Ограничение распространяется на розничную торговлю и продажу навынос в точках общепита. Ограничение действует в соответствии с пунктом 2.1 постановления правительства региона от 18 ноября 2010 года № 249 "О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Алтай".

В Алтайском крае в 2026 году детям войны выплатят по две тысячи рублей к 9 Мая. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко. По его словам, поддержку получат около 58 тысяч жителей региона — к этой категории относятся люди, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Общий объем финансирования составит порядка 122 млн рублей.