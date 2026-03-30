НОВОСТИОбщество

В Иерусалиме церемонию схождения Благодатного огня проведут без туристов-паломников

В полиции пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности

30 марта 2026, 23:02, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru
В храме / Фото: amic.ru

Пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, пройдут 11 апреля в ограниченном формате. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, пишет РИА Новости.

«В свете пасхальных мероприятий, включая церемонию схождения Благодатного огня, <...> и с целью поиска механизмов, обеспечивающих свободу вероисповедания для всех христианских конфессий во время праздника, <...> полиция иерусалимского округа поддерживает постоянный диалог со всеми христианскими общинами», — говорится в сообщении полиции.

В рамках этих консультаций состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, по итогам которой принято решение провести церемонии в символическом и ограниченном формате.

По данным источника РИА Новости, вопрос о допуске журналистов на церемонию пока остается открытым.

Святыни Старого города Иерусалима уже более месяца закрыты для верующих и туристов на фоне ракетных обстрелов. Как отмечается, район не оборудован общественными убежищами, при этом осколки ракет неоднократно падали вблизи Храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.

Ранее сообщалось, что "элитные" куличи по 100 тысяч рублей появились в магазинах за три недели до Пасхи.

Пасха, цены / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пасхальный набор подорожал на 15%: сильнее всего выросли цены на творожную пасху и кагор

Семьи с ограниченным бюджетом могут сэкономить около 950 рублей, используя прошлогодние полотенце и корзину
НОВОСТИОбщество

праздники религия пасха
Читайте также в сюжете: Пасха-2026

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:55:55 31-03-2026

Богу эти фокусы с огнем противны., а потому осколки прилетят обязательно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:58 31-03-2026

Лишние глаза ни к чему.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:32 31-03-2026

Как?И Стена Плача ?! "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:20 31-03-2026

"Иисус Христос предсказал полное разрушение Иерусалимского храма, заявив, что «не останется камня на камне». Это пророчество относилось к судьбе храма, ставшего «вертепом разбойников», и к грядущему концу ветхозаветной эпохи.
Буквальное разрушение (Мф. 24:1-2): Когда ученики восхищались величием храма, Иисус предрек, что все здания будут разрушены, не оставив камня на камне. Это исполнилось в 70 году н.э., когда римские войска разрушили Иерусалим, что подтверждается историческими источниками." ============= Божий Храм был разрушен и ничего святого там не осталось....


  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров