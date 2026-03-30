В Иерусалиме церемонию схождения Благодатного огня проведут без туристов-паломников

В полиции пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности

30 марта 2026, 23:02, ИА Амител

В храме

Пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, пройдут 11 апреля в ограниченном формате. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, пишет РИА Новости.

«В свете пасхальных мероприятий, включая церемонию схождения Благодатного огня, <...> и с целью поиска механизмов, обеспечивающих свободу вероисповедания для всех христианских конфессий во время праздника, <...> полиция иерусалимского округа поддерживает постоянный диалог со всеми христианскими общинами», — говорится в сообщении полиции.

В рамках этих консультаций состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, по итогам которой принято решение провести церемонии в символическом и ограниченном формате.

По данным источника РИА Новости, вопрос о допуске журналистов на церемонию пока остается открытым.

Святыни Старого города Иерусалима уже более месяца закрыты для верующих и туристов на фоне ракетных обстрелов. Как отмечается, район не оборудован общественными убежищами, при этом осколки ракет неоднократно падали вблизи Храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.

