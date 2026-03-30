В Иерусалиме церемонию схождения Благодатного огня проведут без туристов-паломников
В полиции пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности
30 марта 2026, 23:02, ИА Амител
Пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, пройдут 11 апреля в ограниченном формате. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, пишет РИА Новости.
«В свете пасхальных мероприятий, включая церемонию схождения Благодатного огня, <...> и с целью поиска механизмов, обеспечивающих свободу вероисповедания для всех христианских конфессий во время праздника, <...> полиция иерусалимского округа поддерживает постоянный диалог со всеми христианскими общинами», — говорится в сообщении полиции.
В рамках этих консультаций состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, по итогам которой принято решение провести церемонии в символическом и ограниченном формате.
По данным источника РИА Новости, вопрос о допуске журналистов на церемонию пока остается открытым.
Святыни Старого города Иерусалима уже более месяца закрыты для верующих и туристов на фоне ракетных обстрелов. Как отмечается, район не оборудован общественными убежищами, при этом осколки ракет неоднократно падали вблизи Храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.
07:55:55 31-03-2026
Богу эти фокусы с огнем противны., а потому осколки прилетят обязательно.
09:27:58 31-03-2026
Лишние глаза ни к чему.
15:50:32 31-03-2026
Как?И Стена Плача ?! "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна"
16:14:20 31-03-2026
"Иисус Христос предсказал полное разрушение Иерусалимского храма, заявив, что «не останется камня на камне». Это пророчество относилось к судьбе храма, ставшего «вертепом разбойников», и к грядущему концу ветхозаветной эпохи.
Буквальное разрушение (Мф. 24:1-2): Когда ученики восхищались величием храма, Иисус предрек, что все здания будут разрушены, не оставив камня на камне. Это исполнилось в 70 году н.э., когда римские войска разрушили Иерусалим, что подтверждается историческими источниками." ============= Божий Храм был разрушен и ничего святого там не осталось....