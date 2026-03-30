Экс-заведующую детсадом на Алтае обвинили в хищении более 2 млн рублей
30 марта 2026, 22:33, ИА Амител
В Поспелихинском районе бывшая заведующая и делопроизводитель детского сада из села Поспелиха предстанут перед судом по делу о многомиллионном хищении. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Алтайскому краю.
По версии следствия, с 2019 по 2025 год обвиняемые изготавливали подложные документы — приказы о якобы выполнении дополнительной работы сотрудниками и табели учета рабочего времени. Эти бумаги передавались в бухгалтерию, после чего начислялась заработная плата.
Как считают следователи, за пять лет фигуранты похитили более 2,1 миллиона рублей бюджетных средств и распоряжались ими по своему усмотрению.
«Женщинам предъявлены обвинения в присвоении и растрате, а также в пособничестве в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — отметили в ведомстве.
В рамках расследования на имущество бывшей заведующей наложен арест на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
10:55:52 31-03-2026
Молодец наша Фемида, поймала ворюг ! Минобороне процветания! А то пообеднели там, сердешные.