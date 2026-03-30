Экс-заведующую детсадом на Алтае обвинили в хищении более 2 млн рублей

В рамках расследования на имущество бывшей заведующей наложен арест

30 марта 2026, 22:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Поспелихинском районе бывшая заведующая и делопроизводитель детского сада из села Поспелиха предстанут перед судом по делу о многомиллионном хищении. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год обвиняемые изготавливали подложные документы — приказы о якобы выполнении дополнительной работы сотрудниками и табели учета рабочего времени. Эти бумаги передавались в бухгалтерию, после чего начислялась заработная плата.

Как считают следователи, за пять лет фигуранты похитили более 2,1 миллиона рублей бюджетных средств и распоряжались ими по своему усмотрению.

«Женщинам предъявлены обвинения в присвоении и растрате, а также в пособничестве в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования на имущество бывшей заведующей наложен арест на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.