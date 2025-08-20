Прошло десять лет с момента загадочной смерти бийского подростка Данила Ченцова

Подросток пропал во время кросса в детском лагере

20 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Данил Ченцов / Фото: "КП-Барнаул"

Ровно десятилетие прошло с момента гибели 14-летнего Данила Ченцова в детском лагере "Факел" под Бийском, однако эта трагедия до сих пор остается нераскрытой. Подробно об истории пишет "КП-Барнаул".

Официальная версия исчезновения

Спортсмен, занимавшийся самбо и дзюдо, бесследно исчез 20 августа 2015 года во время кросса и был найден мертвым лишь через десять дней вблизи проселочной дороги. Официальная версия следствия – сердечный приступ, вызванный физическими нагрузками и жарой, – не убедила родственников. Они уверены: подросток стал жертвой преступления.

"Битва экстрасенсов"

Отец погибшего, Денис Ченцов, в интервью "Комсомолке" рассказал, что знает реальную дату смерти сына – ночь с 24 на 25 августа, а не день исчезновения. По его словам, истину помог установить известный экстрасенс Александр Шепс, проведший спиритический сеанс.

«Данил сам "рассказал", что погиб не естественной смертью, а от рук преступников», – приводит слова Шепса отец погибшего мальчика.

Подробности, по утверждению Ченцова, остаются семейной тайной по просьбе самого погибшего.

Еще раньше к расследованию подключились участники "Битвы экстрасенсов". Мэрилин Керро заявила, что мальчика держали в заброшенном доме, а после смерти спрятали в погребе.

Сергей Пахом предположил, что подростка "хотели проучить", но нечаянно убили ударом по голове.

Николь Кузнецова описала погоню нескольких мужчин за мальчиком.

Денис Ченцов считает, что ясновидящие были правы на 80%, а недостающие 20% истины раскрыл Шепс.

Суд

При этом официальное расследование завершилось в 2017 году судом над директором лагеря "Факел" Андреем Недобежкиным и руководителем спортшколы Сергеем Трескиным. Их признали виновными в халатности: Трескин организовал кросс на 19 км в жару без должного обеспечения безопасности, а Недобежкин проигнорировал контроль за мероприятиями. Оба получили по три года условно.

Поминают четыре раза в год

Семья Ченцовых, переехавшая за границу, до сих пор хранит память о Даниле. Четыре раза в год – в дни исчезновения, предполагаемой гибели, обнаружения тела и похорон – они поминают мальчика. История его смерти так и осталась незакрытой: несмотря на мистические откровения экстрасенсов, реальные обстоятельства трагедии до сих пор не установлены.