Прошло десять лет с момента загадочной смерти бийского подростка Данила Ченцова
Подросток пропал во время кросса в детском лагере
20 августа 2025, 12:00, ИА Амител
Ровно десятилетие прошло с момента гибели 14-летнего Данила Ченцова в детском лагере "Факел" под Бийском, однако эта трагедия до сих пор остается нераскрытой. Подробно об истории пишет "КП-Барнаул".
Официальная версия исчезновения
Спортсмен, занимавшийся самбо и дзюдо, бесследно исчез 20 августа 2015 года во время кросса и был найден мертвым лишь через десять дней вблизи проселочной дороги. Официальная версия следствия – сердечный приступ, вызванный физическими нагрузками и жарой, – не убедила родственников. Они уверены: подросток стал жертвой преступления.
"Битва экстрасенсов"
Отец погибшего, Денис Ченцов, в интервью "Комсомолке" рассказал, что знает реальную дату смерти сына – ночь с 24 на 25 августа, а не день исчезновения. По его словам, истину помог установить известный экстрасенс Александр Шепс, проведший спиритический сеанс.
«Данил сам "рассказал", что погиб не естественной смертью, а от рук преступников», – приводит слова Шепса отец погибшего мальчика.
Подробности, по утверждению Ченцова, остаются семейной тайной по просьбе самого погибшего.
Еще раньше к расследованию подключились участники "Битвы экстрасенсов". Мэрилин Керро заявила, что мальчика держали в заброшенном доме, а после смерти спрятали в погребе.
Сергей Пахом предположил, что подростка "хотели проучить", но нечаянно убили ударом по голове.
Николь Кузнецова описала погоню нескольких мужчин за мальчиком.
Денис Ченцов считает, что ясновидящие были правы на 80%, а недостающие 20% истины раскрыл Шепс.
Суд
При этом официальное расследование завершилось в 2017 году судом над директором лагеря "Факел" Андреем Недобежкиным и руководителем спортшколы Сергеем Трескиным. Их признали виновными в халатности: Трескин организовал кросс на 19 км в жару без должного обеспечения безопасности, а Недобежкин проигнорировал контроль за мероприятиями. Оба получили по три года условно.
Поминают четыре раза в год
Семья Ченцовых, переехавшая за границу, до сих пор хранит память о Даниле. Четыре раза в год – в дни исчезновения, предполагаемой гибели, обнаружения тела и похорон – они поминают мальчика. История его смерти так и осталась незакрытой: несмотря на мистические откровения экстрасенсов, реальные обстоятельства трагедии до сих пор не установлены.
12:35:47 20-08-2025
Экстрасенсы-это проходимцы и мошенники. Люди от безисходности к ним обращаются. Цыган ещё сюда нужно добавить.
12:58:14 20-08-2025
Про РЕН ТВ еще забыли. Хотя у них сейчас другой профиль. Они там стали крутыми аналитиками в военных делах. Но бабкам нравится.
13:14:23 20-08-2025
Гость (12:35:47 20-08-2025) Экстрасенсы-это проходимцы и мошенники. Люди от безисходност... они дают им самое дорогое ...надежду , а за нее ( надежду) люди готовы платить .И передача называется ШОУ всерьез ну ни как нельзя воспринимать . И Шепс это артист , найдите фильм Я и другие в контакте был , знакомое лицо . Фильм кстати очень интересный .
13:28:20 20-08-2025
Тайна, скрытая за семью печатью. Неужели тайное не станет явным? (( Трагедия, схожая с исчезновением девочки Ксюши из Новоалтайска
13:35:06 20-08-2025
ничего нет страшнее, чем похоронить своего ребёнка... соболезную...насколько помню ту историю, там пацаны какие то ещё как бы не при делах были!
15:15:26 20-08-2025
"истину помог установить известный экстрасенс"
На этих словах можно не читать дальше
22:27:27 20-08-2025
А как же судмедэксперты? Почему они ничего не рассказали? Или к экстрасенсам больше доверия?
01:30:37 21-08-2025
