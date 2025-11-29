Россияне стали реже смотреть телевизор
Причем этот тренд распространен не только среди молодежи
29 ноября 2025, 09:05, ИА Амител
Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Согласно информации, полученной в ходе исследований, опубликованной телеканалом "Известия", примерно половина взрослого населения России (старше 18 лет) не смотрят телевизор.
Лишь 19% опрошенных предпочитают просмотр новостных каналов. Кинофильмы и телесериалы привлекают внимание около трети респондентов. Спортивные трансляции, дискуссионные программы и музыкальные мероприятия пользуются меньшей популярностью среди россиян. Отказ от просмотра телевизора также распространен среди людей в возрасте от 45 лет и старше.
09:08:35 29-11-2025
А что там смотреть. 1800 каналов а смотреть то и нечего.
09:20:09 29-11-2025
сериалы по тнт еще что-то и как-то, а по всем остальным каналам лучше в башку себе стрельнуть.
09:27:54 29-11-2025
Факт. После ремонта квартиры даже не стал покупать в неё телек. Места мало и никто не смотрит. Новости быстрее прочитать. Кино нормальное не показывают, сериалы терпеть ненавижу. Под музыкальные вкусы тоже всё только по подписке, не по тв. Каналов сотни, а смотреть нечего, одна реклама.
09:47:47 29-11-2025
Так смотреть невозможно стало, 10 минут передача, 15 минут реклама. Вчера от скуки решил пощелкать каналы, из сотни каналов только по 3м шли передачи, в остальных попал на рекламу. Спасибо, пойду видео лучше полезные посмотрю на рутубе. Передачи тоже в скам скатились, уже не знают на чем хайповать каналы. 1-3 канала только могу назвать с полезными передачами, остальное такая деградация, что даже диалоги отвратные и тупые.
09:55:18 29-11-2025
Падает доверие даже к центральным каналом, поиск "достоверной" информации в других источниках.. возможная причина.
Смотреть юмор или фильмы со смехом за кадром - для ейропы или другого континента видимо нормально.. нам проще частушки..
10:00:22 29-11-2025
не телевизор, а телевидение. это большая разница. а телеки в полстены есть практически в каждом доме
12:15:05 29-11-2025
Я вообще не понимаю рекламодателей. Вваливают бешеные бабки не понятно во что. Она (реклама) уже давно не работает так как раньше, и никто её не смотрит. Срабатывает только агрессивная реклама, и то не всегда. Вызывает только раздражение, особенно при просмотре контента
13:27:26 29-11-2025
а что там смотреть оди бла бла бла и то больше половины времени реклама, проще если попался интересный фильм посмотреть онлайн или скачать без рекламы времени кучу с экономишь.
17:04:02 29-11-2025
Фильм хрометражом 1,5 часа за счёт рекламы растягивается на 3-4 часа. Смотреть не возможно, проще скачать и посмотреть. Бесит цензура! Блюрят сигареты, обнаженку, вырезают сцены, записывают фразы, старшие цитатами. Жесть! Больше все добило на каком-то канале в "Калине красной" (1974 г) вырезали монолог ГГ про то, что не хватает в кино неприкрытого секса, тьфу ...
18:38:55 30-11-2025
у нас огромный на пол стены с компом/процессором и инетом и спецприложениями смотрим постоянно - сериалы фильмы блоги фоточки , о науке о животных мульты - СВОЙ контент. так называемое ТВ занимает 2 проц. от просмотров. разводка по всем комнатам - часто по своим комнатам смотрим киношку одно по голосованию. у нас 5 телеков!))) и к ним можно ноуты подключать и верстать ппт по физике на телеке
18:39:36 30-11-2025
реклама убила телевещание, вот