Россияне стали реже смотреть телевизор

Причем этот тренд распространен не только среди молодежи

29 ноября 2025, 09:05, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно информации, полученной в ходе исследований, опубликованной телеканалом "Известия", примерно половина взрослого населения России (старше 18 лет) не смотрят телевизор.

Лишь 19% опрошенных предпочитают просмотр новостных каналов. Кинофильмы и телесериалы привлекают внимание около трети респондентов. Спортивные трансляции, дискуссионные программы и музыкальные мероприятия пользуются меньшей популярностью среди россиян. Отказ от просмотра телевизора также распространен среди людей в возрасте от 45 лет и старше.