"Простая история" Линча и лекция о Фриде Кало. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

25 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Кинопоказ картины Дэвида Линча, мастер-класс по приготовлению медовой карамели и лекция о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

25 февраля

Кино "Простая история", 12+

73-летний Элвин Стрэйт, испытывающий проблемы со здоровьем, живет с дочерью Роуз в тихом провинциальном городке Лоренс, штат Айова. Однажды он узнает, что у его брата Лайла, живущего в штате Висконсин, с которым после ссоры он не общался десять лет, случился инфаркт. Элвин решает навестить брата, но поскольку водительских прав у него нет, а ехать на автобусе упрямый старик не желает, он покупает подержанную газонокосилку и отправляется в путь протяженностью почти 500 километров.

18:30

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

26 февраля

Концерт классической музыки Александра Князева и симфонического оркестра ГФАК, 6+

Исполнителями концерта к юбилею Симфонического оркестра ГФАК станут: народный артист РФ Александр Князев (виолончель), симфонический оркестр ГФАК, дирижер — Дмитрий Лузин. В программе: А. Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром; П. И. Чайковский. "Вариации на тему рококо"; П. И. Чайковский. Симфоническая фантазия "Франческа да Римини" по мотивам "Божественной комедии" Данте.

18:30

Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

1000–2100 рублей

27 февраля

Экскурсия "Закулисье", 6+

"Закулисье" — это обзорная экскурсия по театру, которая включает в себя знакомство с пространством культурного учреждения с разных сторон. Маршрут начинается в фойе, затем посещение Музея истории театра в фойе на втором этаже и через "святая святых" театра — основную сцену — уводит зрителей в театральное закулисье, где состоится знакомство с работой реквизиторского, бутафорского, костюмерного и других цехов театра — со всеми теми, кто участвует в создании спектакля.

16:00

Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

300 рублей

28 февраля

Спектакль "Прелюдия при людях", 16+

Любовь. Что это? Самообман или искренняя вера в свет среди тьмы? Игра на поражение или шанс на что-то большее, светлое и чистое? А возможна ли любовь в зрелом возрасте? Или правда, что дважды в одну реку не войти? На эти вопросы отвечает спектакль "Прелюдия при людях" по пьесе Евгения Шестакова.

18:00

Крепостной театр, ул. Кирова, 51а

1200 рублей

Леденец здоровья в "Горной Аптеке"

Мастер-класс по приготовлению медовой карамели на палочке.

12:00

Ресторация "Горная Аптека", ул. Ползунова, 42

1000 рублей

1 марта

Стендап-шоу "На раз-два", 18+

"На раз-два" — это формат, в котором зрители смогут поделиться своей проблемой, а комики помогут ее решить.

20:00

Бар "Цех", ул. Льва Толстого, 34

От 500 рублей

Лекция "Фрида Кало. Жизнь как искусство"

Фрида Кало — художница, которая превратила боль в силу, а свою жизнь — в искусство. Лекция о жизни и творчестве Кало — чтобы увидеть, понять и, возможно, найти ответы для себя.

16:00

Дом Сухова, ул. Льва Толстого, 33

2500 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день ищите в нашем телеграм-боте.