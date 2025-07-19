НОВОСТИПолитика

Против России вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС

Ограничения затронули нефть, газ, финансы и другие сферы

19 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Флаг ЕС / Фото: Christian Lue / unsplash.com
Вступил в силу 18-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

В этот пакет вошли следующие меры:

  • снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель;
  • рестрикции против 105 танкеров, перевозящих российскую нефть;
  • запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками";
  • внесение в черный список еще 22 российских банков;
  • полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций;
  • новые экспортные ограничения;
  • расширение черного списка юридических и физических лиц.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 100%-е пошлины на товары из России и стран, которые закупают нефть у РФ, если мир на Украине не будет заключен за 50 дней. 

18 июля украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе Совета нацбезопасности и обороны Украины "активизировать переговорный трек".

Россия Политика санкции

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:25:42 19-07-2025

Ниочём.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:55 19-07-2025

Нас это не касается.

  -5 Нравится
Ответить
