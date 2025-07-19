Против России вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС

Ограничения затронули нефть, газ, финансы и другие сферы

19 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Флаг ЕС / Фото: Christian Lue / unsplash.com

Вступил в силу 18-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

В этот пакет вошли следующие меры:

снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель;

рестрикции против 105 танкеров, перевозящих российскую нефть;

запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками";

внесение в черный список еще 22 российских банков;

полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций;

новые экспортные ограничения;

расширение черного списка юридических и физических лиц.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 100%-е пошлины на товары из России и стран, которые закупают нефть у РФ, если мир на Украине не будет заключен за 50 дней.

18 июля украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе Совета нацбезопасности и обороны Украины "активизировать переговорный трек".