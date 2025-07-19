Против России вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС
Ограничения затронули нефть, газ, финансы и другие сферы
19 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Флаг ЕС / Фото: Christian Lue / unsplash.com
Вступил в силу 18-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
В этот пакет вошли следующие меры:
- снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель;
- рестрикции против 105 танкеров, перевозящих российскую нефть;
- запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками";
- внесение в черный список еще 22 российских банков;
- полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций;
- новые экспортные ограничения;
- расширение черного списка юридических и физических лиц.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 100%-е пошлины на товары из России и стран, которые закупают нефть у РФ, если мир на Украине не будет заключен за 50 дней.
18 июля украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе Совета нацбезопасности и обороны Украины "активизировать переговорный трек".
14:25:42 19-07-2025
Ниочём.
16:31:55 19-07-2025
Нас это не касается.