Зеленский поручил активизировать переговорный трек
По словам украинского лидера, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле
18 июля 2025, 17:01, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову, который сегодня возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины, "активизировать переговорный трек". Об этом сообщает Life.ru.
По словам украинского лидера, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле.
"Нужно больше динамики в этом процессе", – заявил Зеленский.
Напомним, что в мае и июне Москва и Киев провели два раунда переговоров в Стамбуле. Ключевыми достижениями диалога стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала новые предложения, однако от украинских властей ответа пока не поступило.
17:23:07 18-07-2025
Уже "украинский лидер".
Не КВНщик, не бендеровец...
Что случилось ?