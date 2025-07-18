Зеленский поручил активизировать переговорный трек

По словам украинского лидера, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле

18 июля 2025, 17:01, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову, который сегодня возглавил Совет национальной безопасности и обороны Украины, "активизировать переговорный трек". Об этом сообщает Life.ru.

По словам украинского лидера, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле.

"Нужно больше динамики в этом процессе", – заявил Зеленский.

Напомним, что в мае и июне Москва и Киев провели два раунда переговоров в Стамбуле. Ключевыми достижениями диалога стали масштабные обмены пленными. В начале июля РФ передала новые предложения, однако от украинских властей ответа пока не поступило.