ПСБ помогает ветеранам СВО в Алтайском крае освоить бизнес

Программа "Новое звание – предприниматель" – это вклад банка в развитие региона и поддержку бывших бойцов

Новое звание / Фото: пресс-служба ПАО "Банк ПСБ"

Поддержка предпринимательства играет ключевую роль в развитии экономики, особенно в условиях, когда ветераны СВО активно начинают осваивать бизнес в Алтайском крае. Инициативы, направленные на помощь бывшим бойцам, приобретают важное социальное значение. Одна из таких программ – проект ПСБ и Академии ПСБ – "Новое звание – предприниматель", который помогает ветеранам и членам их семей адаптироваться к мирной жизни и открыть собственное дело.

Программа разработана при поддержке Минэкономразвития РФ и включает бесплатное онлайн-обучение основам предпринимательства. В рамках курса участники осваивают восемь образовательных блоков, которые охватывают создание бизнес-плана, анализ рынка, продвижение товаров, налоговые и юридические вопросы, работу с маркетплейсами и франшизой. Удобный формат дистанционного обучения позволяет проходить программу из любой точки страны.

«Реализация этой программы имеет не только экономическое, но и важное социальное значение. Когда человек возвращается с СВО, перед ним стоит новый вызов – найти себя в мирной жизни. Наша программа – не просто про бизнес-планы и счета. Она про то, чтобы помочь бывшим бойцам найти себе дело по душе, обеспечивать свои семьи и почувствовать, что их опыт и дисциплина теперь нужны и здесь», – сказала региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

Ольга Ермолова / Фото: пресс-служба ПАО "Банк ПСБ"

По ее словам, сибиряки всегда отличались крепким характером, и сейчас ПСБ предоставляет им необходимые инструменты, чтобы применить силу в новом начинании.

После завершения курса ветераны и члены их семей получают инфраструктурную поддержку от банка – доступ к бесплатным банковским сервисам и индивидуальное сопровождение. Также при открытии расчетного счета для бизнеса на специальном тарифе начинающие предприниматели смогут бесплатно получить консультации по юридическим и налоговым вопросам.

